- Numarul total al deceselor asociate COVID-19 la nivel mondial a depasit pragul de 10.000, vineri, la ora 3:30 GMT, conform celei mai recente statistici intocmite de Centrul pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (CSSE) al Universitatii Johns Hopkins din Statele Unite, citat de Xinhua si Kyodo. In total,…

- Teoretic, ne putem dezinfecta mainile cu orice soluție ce conține alcool in proporție de cel putin 60-70%, indiferent ca este vorba despre soluții cumparate (verificam pe eticheta concentrația de alcool) sau de cele preparate acasa.Totuși, alcoolul simplu nu este 100% sigur, chiar daca are concentrația…

- Ziarul Unirea OMS declara PANDEMIE generata de COVID-19: Numarul deceselor la nivel mondial a depasit 4.380 OMS va declara PANDEMIE generata de COVID-19: Numarul deceselor la nivel mondial a depasit pana in prezent 4.380. Situatia generata de coronavirus este pandemie, a stabilit miercuri Organizatia…

- Expertii chinezi spun ca au pus la punct un kit de detectare rapida, care poate releva prezenta noului coronavirus într-o perioada scurta de timp, cuprinsa între 8 si 15 minute, a transmis agentia Xinhua, citata de EFE."Kitul este de o înalta sensibilitate, este usor de folosit…

- Un nou caz de infectare cu virusul din China a fost confirmat in Franta. Cea de-a cincea persoana cu coronavirus este fiica unui alt bolnav, un turist chinez internat deja in stare grava, la un spital din Paris. Singurul roman care se afla in Wuhan, focarul epidemiei cu virusul inspaimantator, vrea…

- Noul coronavirus care a facut noua morți și a contaminat sute de persoane in China ar putea suferi mutații și s-ar putea raspandi cu rapiditate, au avertizat miercuri autoritațile, sporind ingrijorarea la nivel mondial dupa semnalarea unui prim caz in Statele Unite, noteaza AFP. Acest prin caz de contaminare…

- Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Epidemiilorurmeaza sa anunțe oficial, marți, ca primul caz de coronavirus Wuhan, care faceravagii in China, a fost raportat in Statele Unite, in statul Washington, scrieCNN citand surse. Noul virus, care a fost identificat pentru prima data lunatrecuta…