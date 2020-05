Franta isi propune sa devina principalul producator de masini ecologice din Europa, cu obiectivul fabricarii a un milion de astfel de vehicule in urmatorii cinci ani, afirma presedintele Emmanuel Macron.

Planul vine in contextul pandemiei de coronavirus, care a afectat grav productia si vanzarile de masini din Franta.

Pe langa salvarea industriei auto, guvernul francez spera ca in urma acestui plan, Franta sa devina lider european in productia si vanzarea de masini cu emisii zero sau reduse.

