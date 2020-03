PANDEMIE CORONAVIRUS. China a confirmat 31 de noi cazuri şi patru decese Dintre noile cazuri, niciunul inregistrat in provincia Hubei, 30 au fost aduse din afara granitelor, potrivit autoritatilor medicale chineze. O singura persoana din provincia Gansu, in nord-vestul Chinei, s-a imbolnavit prin transmitere locala. Toate cele 4 decese s-au produs in provincia Hubei, epicentrul initial al focarului epidemiei COVID-19, unde masurile de izolare incep treptat sa fie ridicate. De cand noul coronavirus a inceput sa se raspandeasca in decembrie anul trecut, pe teritoriul Chinei s-au infectat 81.470 de persoane, iar 3.304 si-au pierdut viata. Intrucat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

