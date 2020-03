Pandemie CORONAVIRUS. Cehia închide graniţele pentru cei care vin din ţările de risc Totodata, nici cetatenii cehi nu vor mai putea calatori in zonele de risc, iar intre alte masuri guvernul de la Praga a mai decis interzicerea evenimentelor publice cu participarea a peste 30 de persoane si inchiderea unor spatii publice cum sunt centrele de sport sau de servicii spa, in timp ce restaurantele vor fi nevoite sa inchida la ora 20.00, a afirmat premierul Cehiei. Ministrul de interne Jan Hamacek a indicat mai devreme joi, inaintea unei sedinte extraordinare a executivului consacrate epidemiei cu noul coronavirus, ca guvernul ceh urmeaza sa declare stare de urgenta pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

