Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a anuntat un pachet de masuri in valoare de 212 miliarde de zloti, adica aproape 47 de miliarde de euro, pentru a diminua pagubele provocate de pandemia de coronavirus. Pachetul de masuri este echivalentul a aproape 9% din PIB-ul Poloniei, transmite agentia Reuters, citata…

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat miercuri ca Guvernul sau se pregateste sa vina in ajutorul companiilor cu ajutoare directe in valoare de 100 de miliarde de coroane (4,05 miliarde de dolari) si garantii de credite in valoare de 900 miliarde de coroane (36,42 miliarde de dolari), in ideea de…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a anuntat miercuri un pachet de masuri fiscale in valoare de 212 miliarde de zloti (51,96 de miliarde de dolari) pentru a atenua potentialele daune provocate de pandemia de coronavirus, transmit Bloomberg si Reuters potrivit Agerpres. Pachetul de masuri este…

- Uniunea Europeana va institui o initiativa de investitii in valoare de 37 de milliarde de euro, ca parte a pachetului de masuri menit sa amortizeze impactul epidemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiilor blocului comunitar. Anunțul a fost facut vineri de presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) a sters aproape o treime - sau 70 miliarde de dolari - din capitalizarea principalelor 20 de companii aeriene listate si a modificat clasamentele, Air China urcand pe locul trei, in urma rivalelor din SUA, arata o analiza realizata de Reuters.Sectorul…

- Polonia va demara controale sanitare la frontierele sale cu Germania si Republica Ceha pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza luni DPA potrivit Agerpres. Controalele sanitare vor incepe luni la ora locala 15:00 (14:00 GMT) la patru puncte de frontiera rutiere cu Germania si unul…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) condus de Florin Cițu (PNL) a imprumutat, luni, peste 1,26 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala la 52 de luni, la un randament mediu de 3,68% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala…

- Presedintele american Donald Trump va propune, luni, o reducere de 21% a ajutoarelor externe si restrangerea programelor de asistenta sociala, in proiectul de buget pentru anul fiscal 2021, potrivit unor oficiali de rang inalt din administratia sa. Bugetul va include o majorare a fondurilor…