PANDEMIE CORONAVIRUS. Carantină obligatorie pentru românii care se duc să muncească în Germania Masura carantinei ar urma sa se aplice incepand cu 10 aprilie cetatenilor germani reveniti in tara, precum si rezidentilor straini sau cetatenilor statelor Uniunii Europene reveniti in Germania. Decizia definitiva revine fiecaruia dintre cele 16 landuri germane. Nu se precizeaza daca este vorba despre carantina institutionalizata sau carantina la domiciliu, scrie agerpres.ro. Restrictii pentru cetatenii altor state si pentru rezidentii straini stabiliti in Germania sunt deja in vigoare in Germania de la jumatatea lunii martie, de cand este permisa intrarea in tara numai in cazul acelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

