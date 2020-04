Pandemie coronavirus: Carantina din Italia va fi probabil prelungită până după 1 mai, anunţă şeful Protecţie Civile Saptamana aceasta guvernul italian a extins pana pe 13 aprilie carantina, care presupune restrictii severe asupra deplasarilor si suspendarea tuturor serviciilor si firmelor care nu sunt considerate esentiale pentru mentinerea retelei de aprovizionare a Italiei. Toti romanii care vin din aceste zone intra direct in carantina Numarul tarilor aflate in "zona rosie" ca urmare a epidemiei de coronavirus a ajuns la 12. Pana acum, pe aceasta lista se aflau doar cinci tari: Italia, Franța, Germania, Spania și Iran. Persoanele care se intorc din aceste tari intra automat in carantina institutionalizata,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Lista tarilor considerate „zone rosii” a fost actualizata joi, anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Aceasta conține 12 țari, fața de 5, cate erau pana acum. Noua lista va intra in vigoare de vineri, anunța MEDIAFAX.Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania, Iran,…

- Lista țarilor considerate „zone roșii” a fost actualizata joi, anunța Institutul Național de Sanatate Publica (INPS). Aceasta conține 12 țari, fața de cinci cate erau pana acum. Noua lista va intra in vigoare vineri. Austria, Belgia, Elveția, Italia, Franța, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat joi, 2 aprilie, lista cu “zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, numarul tarilor incluse ajungand la 12. Tarile considerate “zone rosii” din cauza cazurilor de coronavirus sunt Austria, Belgia,…

- Lista cu „zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12. Potrivit INSP, tarile considerate „zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania,…

- Lista cu 39; 39;zonele rosii 39; 39;, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12, scrie Agerpres.Potrivit INSP, tarile considerate 39; 39;zone rosii 39; 39; ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia,…

- Lista cu ”zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12.Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica, tarile considerate ''zone rosii'' ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia, Elvetia,…

- Lista cu ”zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12.Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, tarile considerate ”zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia, Elvetia,…

- Noi țari au fost adaugate in „zona roșie”, potrivit Institutului Național de Sanatate Publica. Toate țarile aflate in zona roșie: Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie, Olanda, SUA, Turcia. Romanii care se intorc in țara din aceste zone vor intra in carantina instituționalizata…