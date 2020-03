Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franta si Germania, ca, in contextul evolutiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea sederii si revenirea de urgenta in Romania. Pana la…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța și Germania ca, in contextul evoluțiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea șederii și revenirea de urgența in Romania.Pana la momentul parasirii…

- MAE recomanda romanilor care se afla in scop turistic sau tranziteaza Germania, Franta sau Spania sa revina de urgenta in tara Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța si Germania, ca, in contextul evolutiilor epidemiei…

- ​​Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cere aprobare de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) și Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) pentru desfașurarea ședinței plenului Parlamentului de învestire a Guvernului Cîțu. „Mâine o sa fim prezenți. De…

- La nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatații a fost operaționalizata linia TELVERDE destinata cetațenilor care doresc informații legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Cetațenii care doresc informații despre situațiile…

- Seful DSU, Raed Arafat, a facut apel la populatie sa nu dea crezare informatiilor neverificate cu privire la coronavirus. "Stiri false au aparut multe. De cateva zile noi tot rugam populatia sa nu dea crezare site-urilor de Facebook si site-urilor care nu sunt verificate. De oriunde citesc informatia,…

- Ministerul Sanatații și Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul MAI vin cu o serie de informații și sfaturi pentru populație, pe scurt, pentru raspandirea coronavirusului care provoaca boala COVID 19. Pana acum, in Romania nu au fost confirmate cazuri de infectare cu acest virus, insa autoritațile…