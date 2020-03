Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Agerpres. „China a inregistrat deja un total de 693 de cazuri provenite…

- China se afla sub amenințarea unui nou val pandemic, dupa ce in ultima perioada mai mulți oameni au venit infectați din parți ale lumii unde Covid-19 face ravagii, scrie Agerpres.Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val…

- Coronavirusul a provocat vineri in China 47 de decese, fiind inregistrate si 427 de noi cazuri de imbolnavire, transmite CNN. In afara Chinei au fost inregistrate in total 87 de decese, cele mai multe in Iran, potrivit news.ro.La nivel global, 2.922 de persoane au murit din cauza coronavirusului.…

- China a anuntat miercuri 52 de decese provocate de coronavirus in ultimele 24 de ore si ajunge la 2.715 totalul cumulat al victimelor de la aparitia pneumoniei virale in luna decembrie 2019 in provincia Hubei (centru), informeaza AFP. Este cea mai mica cifra de deces in trei saptamani in aceasta provincie.…

- In ziua in care decesele generate de epidemia de coronavirus au sarit de 1.000, iar imbolnavirile au depașit 42.000, autoritațile din China au lasat fara funcții mai mulți inalți oficiali, acuzați ca au gestionat prost epidemia.Șeful Comisiei de Sanatate din Hubei, provincia chineza a carei capitala…

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP. In buletinul sau zilnic, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, 2.447 de noi…

- In actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, o crestere accentuata a numarului de persoane infectate, cu 2.345 de cazuri noi confirmate in Hubei, centrul Chinei, care este focarul noii epidemii. In total, 19.950 de persoane sunt infectate cu noul…

- Un expert din cadrul Comisiei Naționale de Sanatate din China (NHC) a declarat, marți, ca o saptamana este suficienta pentru recuperare in urma simptomelor ușoare ale coronavirusului, relateaza Reuters, conform Mediafax.Comentariile au fost facute de Li Xingwang la o conferința de presa susținuta…