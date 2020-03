Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, autopsiile au revelat și dovezi daunelor grave pe care le face coronavirusul la nivelul sistemului imunitar, care ar putea fi „un factor foarte important" in ceea ce privește decesul pacienșilor infectați, a explicat Wang Guiqiang, un specialist in boli infectioase la Peking University…

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului a cerut marti o „relaxare sau suspendare” a sanctiunilor internationale imouse unor state, in contextul pandemiei de coronavirus.scrie Agerpres.Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului a cerut marti o „relaxare sau suspendare” a sanctiunilor internationale…

- Autor: Petru ROMOȘAN „Distantare sociala”, claustrare, frica, populatie tetanizata, necunoscut inspaimantator – iata cocteilul care ne duce la recesiune, mare criza, harababura sociala, descompunere politica. Vor urma somajul in masa, foametea, alte boli, epidemii etc. Marea criza din 1929-1933 revine…

- Liderul de la Casa Alba a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca seful grupului Carnival, Micky Arison, "a facut o oferta foarte generoasa", "El a spus ca are anumite nave care ar putea fi perfect adaptate la ceea ce facem noi", a spus presedintele american, pentru ca aceste vase "sunt…

- "Rusia are rezerve de forța pentru a face fața impactului negativ al Coronavirusul COVID-19 in economia naționala", a declarat astazi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Apariția COVID-19 in orașul Wuhan, din provincia chineza Hubei, in decembrie trecut, a catalizat unele procese și…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive în care bilanțul s-a aflat în scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați în strainatate cu virusul 2019-nCoV, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. China continentala a confirmat…

- Cu ocazia Conferinței de Risc de Țara care a avut loc recent la Paris, Julien Marcilly, economistul șef Coface a prezentat principalele amenințari la adresa economiei globale in 2020. Acordul comercial SUA-China nu va fi suficient pentru reluarea comerțului internațional In contextul unui 2019 marcat…

- Euro a crescut in noaptea de duminica spre luni, pe pietele asiatice, la un maxim de 4,8 lei, un semnal clar ca inceputul de an va duce noi deprecieri ale leului. Pe piata locala, deschiderea s-a realizat la 4,785 lei, insa apoi cotatiile au coborat pana la 4,777 lei, semn ca banca centrala a „monitorizat”…