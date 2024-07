Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Keyssar, un eminent profesor de la Harvard si unul dintre cei mai apreciati specialisti in politica si sistemul electoral din Statele Unite ale Americii, a vorbit in exclusivitate pentru „Adevarul“ despre dezbaterea Biden-Trump și despre alegerile prezidențiale SUA.

- Vara a venit, iar in America virusul COVID-19 iși face apariția, potrivit presei internaționale. Cazurile sunt in creștere, așa cum se așteptau experții la inceputul verii. Datele Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor arata mici creșteri ale spitalizarilor și ale deceselor și ușoare creșteri…

- In ciuda acestor masuri, exista posibilitatea ca virusul sa se transmita și la animalele din Romania sau alte state invecinate cu Ungaria.Cu toate acestea, apariția unui virus inalt patogen la mamifere nu justifica masuri epidemiologice stricte, potrivit presei maghiare. Celelalte pisici ale deținatorului…

- O boala virala, care poate provoca hemoragii grave si leziuni ale organelor interne, alarmeaza OMS! Milioane de cazuri au fost raportate de la inceputul anului, situatia fiind deosebit de alarmanta in America.

- Cum se transmite boala obrajilor palmuițiSindromul obrazului plesnit se transmite pe cale aerogena, prin tuse și stranut, dar și prin contactul direct cu obiecte contaminate cu secreții infectate. Virusul poate fi transmis și prin sange sau produse de sange, precum și de la mama la fat. Daca este contractata…

- Maria Ciobanu, stabilita in America de aproape 20 de ani, n-a mai revenit in țara din 2019. Insa, recent, celebrul impresar al vedetelor, Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, a reintalnit-o in timpul turneului de peste Ocean. In exclusivitate pentru Playtech Știri, acesta ne-a oferit detalii despre…

- Gripa ramane cea mai mare amenințare la adresa sanatații globale și sunt șanse ca virusul gripal sa declanșeze o noua pandemie in viitorul apropiat, relateaza The Guardian, care citeaza datele unui studiu facut de cercetatori de renume.Un sondaj international, la care au contribuit 187 de oameni de…

- Virusul gripal este patogenul cu cel mai ridicat grad de probabilitate pentru provocarea unei noi pandemii globale in viitorul apropiat, avertizeaza cercetatori din domeniu, citați de The Guardian. Conform unui nou studiu internațional, gripa este cea mai mare amenințare la adresa sanatații la nivel…