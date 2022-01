Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesu, este optimist ca pandemia de coronavirus poate fi invinsa in 2022, cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului. Intr-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, el a avertizat insa din nou in privința „naționalismului…

- Comentariile sale vin la doi ani de cand OMS a fost notificata pentru prima data despre cazuri cu o tulpina necunoscuta de virus care provoaca pneumonie in China. Numarul cazurilor de Covid in lume se ridica acum la 287 de milioane, in timp ce aproape 5,5 milioane de persoane au murit.In intreaga lume,…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații este optimist ca vom putea invinge pandemia de COVID in anul in care tocmai am intrat, cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului, relateaza BBC . Intr-un mesaj transmis vineri cu prilejul Anului Nou, Tedros Adhanom Ghebreyesu a…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesu, este optimist ca pandemia de coronavirus poate fi invinsa in 2022, cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului. Intr-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, el a avertizat insa din nou in privința „naționalismului…

- OMS: „Programele de oferire a dozei booster ar putea sa prelungeasca pandemia, mai degraba decat sa o opreasca” OMS: „Programele de oferire a dozei booster ar putea sa prelungeasca pandemia, mai degraba decat sa o opreasca” Tedros Adhanom, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, a declarat…

- O vanzatoare din piața de animale din orașul Wuhan, situat in provincia Hubei, care s-a infectat pe 11 decembrie 2019, este considerata, oficial, primul caz cunoscut de imbolnavire de COVID-19 din lume, potrivit unui studiu aparut in luna noiembrie in revista Science. Anterior, primul caz de imbolnavire…

- Pandemia a creat un fenomen la nivel uman, despre care s-ar putea spune ca exista de cand lumea: oamenii in general și romanii in mod special apeleaza la tot mai multe tratamente neautorizate. De ceva timp in Romania e la mare cautare Arbidolul, pe fondul faptului ca mulți vor sa se trateze de Covid…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri ca va monitoriza contagiozitatea subvariantei Delta AY.4.2 a coronavirusului, din ce in ce mai prezenta in contaminarile cu COVID-19, informeaza AFP. ”Incepand din iulie a fost observata o crestere a transmiterii subvariantei AY.4.2”, a indicat…