Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii si analistii universitatii americane au anuntat ca, in total, de la inceputul pandemiei, mai mult de 1,01 milioane de oameni au fost declarati vindecati. Bilantul deceselor a depasit 233.300. Cele mai afectate tari sunt Statele Unite, cu mai mult de 1,06 milioane de cazuri, Spania, cu peste…

- Principalele probleme ale americanilor, la nivel politic, economic, social, dar și la nivelul sistemului de sanatate sunt temele unui documentar de neratat care va fi difuzat vineri, de la ora 22.00, pe B1TV. Romanii pot vedea astfel, la doar cateva zile de la premiera americana, ce greșeli politice…

- SUA a trecut de pragul de 1 milion de persoane infectate cu noul coronavirus. Numarul bolnavilor decedati in doua luni din cauza noului coronavirus in Statele Unite l-a depasit pe cel al soldatilor americani ucisi in doua decenii in cursul Razboiului din Vietnam, potrivit bilantului actualizat marti…

- In total, in toate țarile, au fost infectate 2.481.541 de persoane cu SARS-CoV-2. Cel mai mare numar de infectari cu coronavirus s-a inregistrat, pana acum, in Statele Unite ale Americii – 792.913. Pe urmatoarele poziții se plaseaza Spania – 200.210, Italia – 181.228, Franța – 155.383, Germania – 147.065…

- Din fericire, exista și o veste buna: numarul de persoane vindecate de coronavirus a ajuns la 600.006 in momentul redactarii știrii, potrivit datelor in timp real furnizate de Universitatea Johns Hopkins . In procente, din totalul cazurilor incheiate, raportul se menține la 79% vindecați și 21% morți.…

- Mai bine de 2,1 milioane oameni suntinfectați cu noul coronavirus in toata lumea și aproximativ146.000 de persoane și-au pierdut viața, arata datele centralizatede Universitatea Johns Hopkins.In timp ce virusul COVID-19 faceravagii la nivel mondial, președintele Donald Trump a prezentat noilinii directoare…

- Pandemia noului coronavirus a depasit pragul de 70.000 de morti in lume - aproape trei sferturi in Europa - de cand a aparut in decembrie in China, potrivit unui bilant realizat luni din surse oficiale de catre AFP potrivit news.ro.In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in…

- Aproape 3.600 de persoane și echipajul navei World Dream, care erau în carantina de teama ca ar fi fost infectați cu noul coronavirus, au debarcat în Hong Kong, dupa ce testele medicale au ieșit negative, informeaza Mediafax citând BBC. Oamenii au stat, timp de patru zile, în…