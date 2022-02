Pandemia trece, însă rămân efecte pe termen lung Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca dupa doi ani de pandemie concluziile in ceea ce priveste efectele acesteia in Romania sunt „dureroase”. El spune ca este nevoie ca „in viitorul nu foarte indepartat”, Romania sa gaseasca resurse pentru infiintarea cat mai multor sectii de recuperare post-COVID, pentru ca pacientii care au si boli cronice si care au ramas cu sechele dupa infectia cu coronavirus sa isi poata reveni si sa poata ajunge din nou la o viata normala. Intrebat care crede ca vor fi urmarile pandemiei asupra populatiei din Romania care nu a beneficiat de tratament adecvat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

