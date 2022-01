„Pandemia tăcută”: rezistența la antibiotice ucide peste un milion de oameni pe an Peste un milion de oameni din intreaga lume mor in fiecare an din cauza infecțiilor legate de microbi rezistenți la antibiotice, potrivit unui studiu care estimeaza amploarea unei „pandemii tacute”, care este acum mai mortala decat malaria sau SIDA. „Aceste noi date dezvaluie adevarata amploare a rezistentei la antimicrobiene la nivel mondial. Estimarile anterioare au […] The post „Pandemia tacuta”: rezistența la antibiotice ucide peste un milion de oameni pe an first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

