Pandemia și detaliile sale, cum s-a schimbat sănătatea oamenilor după episodul Covid? La 11 martie 2020, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat focarul de COVID-19 o pandemie globala. In zilele precedente, mulți spusesera deja ca era vorba de o pandemie, astfel incat declararea statutului de pandemie a aparut relativ tarziu. Raspandirea virusului a dus la schimbari fara precedent in intreaga lume, deoarece guvernele și autoritațile din domeniul sanatații au incercat sa stopeze acest fenomen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a indemnat toate tarile sa dezvaluie ceea ce stiu despre originile Covid-19, dupa ce afirmatiile mai multor agentii guvernamentale americane conform carora la originea pandemiei ar fi fost o scurgere dintr-un laborator chinezesc au fost negate cu furie de Beijing,…

- Șeful FBI, Christopher Wray, susține ca „cel mai probabil” pandemia a fost rezultatul unui accident de laborator din China, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat o modificare a liniilor directoare privind perioada de izolare pentru persoanele infectate cu COVID-19, relateaza dpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat marți ca nu se așteapta ca noul val COVID din China sa aiba un "impact semnificativ" asupra situației din Europa. "Nu se anticipeaza ca valul de cazuri in curs de apariție in China sa aiba un impact semnificativ asupra situației epidemiologice COVID in…

- Ministrul Sanatații a explicat de ce Europa e la aceasta ora ferita de noul val Covid care a lovit China. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a intalnit vineri cu responsabili chinezi pentru a discuta despre explozia numarului de cazuri de contaminare cu COVID-19 in tara lor, solicitandu-le sa impartaseasca date in timp real, astfel incat celelalte tari sa poata reactiona eficient, scrie AFP, citat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) are nevoie de mai multe informatii in vederea evaluarii celei mai recente cresteri a numarului de cazuri de infectare in China, a declarat directorul general al agentiei ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite vineri Reuters. Fii la curent cu cele…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a calificat luni drept "incredibil de periculoase" atacurile lui Elon Musk la adresa fostului consilier al presedintelui american pentru pandemia de COVID-19, Anthony Fauci, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai…