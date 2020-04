Un editorial excepțional al lui David Horowitz in Front Page Magazine. Cand scriu aceste randuri, s-au inregistrat peste un sfert de milion de morți de coronavirus și multe altele vor urma. Știm ca virusul iși are originea in Wuhan, China , probabil in laboratorul de virologie de acolo, și ca autoritațile chineze au ascuns timp de saptamani intregi faptul ca se transmite de la om la om și ca este mortal. Ele au permis celebrarea Noului An Lunar la Wuhan, care a implicat participarea a zeci de mii de oameni, și de asemenea au ingaduit ca 5 milioane de locuitori sa paraseasca orașul și sa raspandeasca…