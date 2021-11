Pandemia se transformă într-o adevărată afacere, pentru unii. Cifre fără precedent în România "Anul acesta, business-ul de profil va trece de 500 de milioane de lei, pe fondul cresterii numarului persoanelor decedate si urmare a scumpirii semnificative a serviciilor de pompe funebre. Potrivit datelor financiare, comunicate de companii la Ministerul Finantelor, profitul business-ului de pompe funebre a crescut cu mai mult de o treime in pandemie, de la 54,7 milioane de lei in 2019, la 86,8 milioane de lei in 2020. In 2021, analiza Frames estimeaza un profit de 100 de milioane de lei, de peste 30 de ori mai mare decat in urma cu 10 ani", se mentioneaza in comunicat.Numarul mare de decese… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile firmelor de pompe funebre ar putea trece, in acest an, de granița de jumatate de miliard de lei, un nivel fara precedent in Romania. Pandemia COVID a facut ca investițiile in acest sector sa creasca semnificativ, iar numarul firmelor de profil sa explodeze, arata o analiza Frames, realizata…

- Afacerile firmelor de pompe funebre ar putea trece, in acest an, de granița de jumatate de miliard de lei, un nivel fara precedent in Romania. Pandemia COVID a facut ca investițiile in acest sector sa creasca semnificativ, iar numarul firmelor de profil sa explodeze, arata o analiza Frames, realizata…

- Afacerile cu gunoaie, in special cu cele importate, au ajuns sa reprezinte un business foarte profitabil, estimat la aproape jumatate de miliard de euro. De la materiale plastice, cauciucuri, metale, substanțe chimice, resturi de la șantiere de construcție la haine, incalțaminte și alte produse second-hand,…

- Populația Romaniei s-a redus in zece ani cu aproape un milion de persoane, pana la aproximativ 19 milioane persoane, iar daca se continua trendul actual pana in 2030 va mai scadea cu 1,2 milioane persoane, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). In același timp, trebuie menționate…

- Rata de acoperire vaccinala anti-COVID la nivel national din total populatie - 19,3 milioane de locuitori - este de circa 30%, a informat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita. Romania ramane, astfel, alaturi…

- Agricultura, piscicultura, creșterea animalelor și prelucrarea hranei se anunța a fi, in urmatorii ani, unul dintre cele mai spectaculoase business-uri din Romania. Potrivit unei analize Frames & Factory 4.0, pe fondul dezvoltarii lanțurilor de producție și creșterii vanzarilor la nivel local și internațional,…

- Afacerile cu gunoaie, in special cu cele importate, au ajuns sa reprezinte un business foarte profitabil, estimat la aproape jumatate de miliard de euro, arata o analiza Frames, potrivit careia sunt zeci de mii de tone de deseuri importate anual si care, pe fondul lacunelor legislative, transforma…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,186 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2021, in scadere cu 142.600 persoane fata de 1 ianuarie 2020, populatia feminina fiind majoritara, cu 9,795 milioane de persoane, respectiv 51% din total, potrivit datelor provizorii publicate de Institutului National…