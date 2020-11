Stiri pe aceeasi tema

- Munca de acasa schimba trendul pe piața imobilara. In ansamblurile rezidențiale noi sunt tot mai cautate apartamentele spațioase și casele, in care o camera poate deveni spațiu de lucru, arata un studiu.

- Piata de investitii este cel mai putin afectata de criza sanitara, in timp ce segmentul de birouri – cel mai afectat dintre toate sectoarele imobiliare si aflat in plina transformare – mai asteapta anul acesta inca 40.000 de noi mp. Piata de industrial beneficiaza de cele mai multe oportunitati, iar…

- In contextul pandemiei de coronavirus foarte mulți angajați, atat din Romania cat și din strainatate, au inceput sa lucreze de acasa. Munca de acasa a devenit o normalitate pentru 80% dintre companiile globale, arata ultimul studiu al companiei de consultanta PwC. Studiul a fost realizat pe un esantion…

- Companiile din București, unde rata infectarilor a sarit pragul critic de trei infectați la mia de locuitori, vor revizui rapid sistemul de lucru mixt aplicat pana in prezent, sunt de parere specialiștii in resurse umane, dar și autoritațile medicale. Este vorba despre o revizuire a programului și turelor…

- Preturile medii ale chiriilor in Bucuresti au inceput sa creasca incepand cu a doua jumatate a anului 2015 si au continuat in panta ascendenta pana in 2020. Pandemia a lovit insa in cererea de inchiriere, fapt care a provocat o scadere graduala a preturilor in a doua jumatate a anului 2020, mai ales…

- In luna septembrie, prețurile apartamentelor vechi cu trei camere continua sa creasca in Capitala, acestea atingand record. Prețurile au crescut fața de perioada similara a anului precedent cu 4,27% (4,050 de euro). Vești proaste pentru romanii care vor sa-și cumpere apartament Conform datelor companiei…

- Dezvoltatorii de spatii de birouri se adapteaza noilor realitati, in contextul pandemiei, si implementeaza in cadrul cladirilor solutii care permit integrarea muncii de acasa in activitatea companiilor.