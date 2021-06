Pandemia scade în Asia și Europa Pandemia cauzata de coronavirus a scazut in intensitate pentru a cincea saptamana consecutiv in intreaga lume, in special in Asia si Europa, potrivit unui bilant difuzat vineri de AFP. Un indicator important, numarul cazurilor diagnosticate reflecta doar o fractiune din numarul real al infectiilor, iar comparatiile intre tari ar trebui tratate cu prudenta deoarece politicile de testare difera de la o tara la alta, scrie Agerpres.ro. Cu 466.400 de contaminari inregistrate zilnic in lume in aceasta saptamana, indicatorul a scazut din nou (-15% fata de saptamana precedenta), indica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

