„Pandemia salvează România!”- Salon de grafică satirică la Odobești Casa de Cultura din Odobești pregatește o noua ediție a Salonului de Grafica Satirica MILCOVERITAS. Titlul acestei ediții este unul de citit in cheie ironica „Pandemia salveaza Romania”, in sensul in care situația sanitara ne obliga sa ne spalam mai des pe maini (indirect crește consumul de sapun, detergenți, textile, apa etc), sa ne comportam […] Articolul „Pandemia salveaza Romania!”- Salon de grafica satirica la Odobești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

