- Statele Unite vor pune capat cerintelor de vaccinare COVID-19 pentru calatorii internationali si lucratorii federali la 11 mai, cand se va incheia urgenta de sanatate publica cauzata de coronavirus, a anuntat luni Casa Alba, potrivit Reuters. In februarie, Camera Reprezentantilor din SUA a votat pentru…

- O cresa din orasul Phoenix, Arizona, trateaza unele dintre cele mai vulnerabile victime ale crizei opioidelor din Statele Unite: nou-nascutii, relateaza vineri Reuters. Unitatea trateaza bebelusi cu sindrom de abstinenta neonatala (NAS), o afectiune similara cu sevrajul, care se dezvolta atunci cand…

- Un barbat declarat mort din cauza COVID, a aparut acasa dupa 2 ani de cand a fost declarat decedat și incinerat. Kamlesh Patidar, de 35 de ani, a fost spitalizat in Vadodara din Gujarat, in timpul celui de-al doilea val de COVID, dupa ce a fost infectat in 2021.In ciuda faptului ca a primit ingrijiri…

- Presedintele Joe Biden a pus oficial capat urgentei nationale de sanatate Covid care, timp de peste trei ani, a stat la baza eforturilor extraordinare de a oferi ingrijiri pentru o tara in care peste un milion de persoane au murit din cauza bolii, anunta AFP.Casa Alba a precizat ca Biden a…

- Dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența și secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, incepe astazi, 10 aprilie, o vizita in Statele Unite ale Americii, transmite Ambasada Romaniei in Statele Unite.Demnitarul va avea o serie de intalniri la Washington cu…

- Raportul citat de publicația americana este de fapt o actualizare a unui document din 2021, in care Departamentul american pentru Energie spusese ca nu se poate determina cu exactitate originea coronavirusului aparut la finalul anului 2019. Departamentul respectiv are in subordine numeroase laboratoare…

- Administratia Biden a renuntat in iunie la cerinta ca persoanele care sosesc in tara pe calea aerului sa fie testate negativ pentru Covid-19, dar nu a renuntat la cerintele de vaccinare impuse de Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC). In prezent, vizitatorii adulti in Statele Unite, care…