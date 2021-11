PANDEMIA pune pe BUTUCI DOAR companiile românești? Companiile germane declară că PROSPERĂ Companiile cu capital german din Romania au in prezent o situatie financiara buna si sunt optimiste cu privire la evolutia din urmatoarele 12 ani, insa cresterea preturilor la materii prime si energie, dar si costurile cu forta de munca si lipsa de personal calificat sunt motive de ingrijorare. Datele apar intr-un sondaj realizat de AHK Romania in octombrie 2021, așa ca actuala criza guvernamentala nu este reflectata in sondaj, deoarece aceasta a inceput dupa derularea sondajului, scrie Mediafax. Majoritatea managerilor considera ca situatia companiei este „buna” (peste 67%, 2020: 35%).… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

