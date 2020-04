Stiri pe aceeasi tema

- Armata Romana a ieșit in patrulare pe strazile din București, in contextul starii de urgența, de astazi de la ora 12:00 intrand in vigoare masuri mult mai restrictive in lupta contra noului coronavirus. Mai multe Humvee au aparut in centrul capitalei, in Piața Unirii. Autoritațile liniștesc insa populația:…

- Strazile principale din sectoarele Centru, Buiucani și Rișcani au fost spalate noaptea trecuta, scrie primarul general, Ion Ceban, care a precizat ca in noaptea urmatoare vor fi curațate și restul sectoarelor din capitala.

- Cei care sunt in cautare de produse naturale le pot gasi la targul EcoLocal redeschis in sectorul Buiucani al Capitalei. Producatorii au venit cu tot felul de bunatati: paine, condimente, fructe uscate, cereale sau dulciuri, toate naturale.

- Urmarire ca în filme, pe strazile capitalei. Un minor de 17 ani a ajuns pe mâna poliției, suspectat de cel puțin 16 furturi de mașini. Baiatul a ajuns în vizorul oamenilor legii dupa ce opt proprietari de mașini, care locuiesc în sectoarele Buiucani și Botanica ale…

- Mașinile ruginite, fara roți, cu geamurile sparte și prafuite din sectorul Buiucani vor fi duse, la indicația autoritaților, pe teritoriul Intreprinderii Municipale “Prestari servicii locative Buiucani”.

- Accident violent in Capitala. Un taxi s-a ciocnit cu o alta masina la intersectia bulevardului Alba Iulia cu strada Onisifor Ghibu.Imaginile au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook.

- Un poieton a fost lovit de un microbuz in sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit martorilor oculari, victima a decedat. Accidentul a avut loc la intersectia strazilor Vasile Lupu cu Eugen Coca.

- Femeia care și-a abandonat copilul in scara unui bloc de locuit din sectorul Buiucani a Capitalei, la data de 23 ianuarie, și-a recunoscut vina.Ca urmare a acțiunilor intreprinse de polițiști, a fost stabilita identitatea femeii.