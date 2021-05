Pandemia pare să fi trecut în România. Foarte puține cazuri noi, deși s-au făcut multe teste In ultimele 24 de ore in Romania au fost confirmate inca 307 cazuri de infectare cu coronavirus, in urma efectuarii a aproape 19.000 de teste. Pana in 23 mai, in Romania au fost confirmate 1.075.543 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 1.032.888 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 307 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana astazi, 29.941 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

