- Trei fosti presedinti ai Statelor Unite si-au anuntat disponibilitatea de a se vaccina in fata camerelor de filmat impotriva anti-COVID-19, initiativa fiind menita incurajarii oamenilor sa se imunizeze in fata bolii provocate de noul coronavirus.

- Doctorii americani sunt ingrijorați ca oamenii nu vor dori sa se vaccineze daca nu sunt avertizați din timp ce efecte au dozele pe care le vor primi. Astfel, aceștia lanseaza un apel catre Centrul de Control și Prevenție a Bolii pentru a-i informa pe cetațeni. Medicii americani sunt de parere ca oamenii…

- Medicului Radu Țincu lanseaza un avertisment in ziua in care țara noastra a raportat un nou record absolut de infectari: 8.651 in doar 24 de ore. Intr-o intervenție la Realitatea Plus, medicul primar de la ATI Floreasca a atras atenția ca, in lipsa unor masuri suplimentare, bilanțul zilnic al cazurilor…

- PSD acuza, duminica, într-o postare pe pagina de Facebook, guvernarea PNL ca a scapat pandemia de sub control "din cauza deciziilor haotice, luate pe genunchi", dar si ca le refuza copiilor dreptul de a merge la scoala. "Din cauza deciziilor haotice, luate pe genunchi, PNL…

- Partidul Social Democrat (PSD) acuza, duminica, intr-o postare pe pagina de Facebook, guvernarea PNL ca a scapat pandemia de sub control "din cauza deciziilor haotice, luate pe genunchi", dar si ca le refuza copiilor dreptul de a merge la scoala. "Din cauza deciziilor haotice, luate pe genunchi, PNL…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul social-democratilor Marcel Ciolacu, a sustinut, miercuri seara, ca seful statului si "Guvernul sau au scapat total pandemia de sub control", iar "la 4.000 de infectari pe zi este exclus sa ne gandim la organizarea de alegeri", potrivit Agerpres.

- Presedintele Camerei Deputatilor spune ca trebuie sa fie un Parlament legitim, iar Iohannis si guvernul actual au scapat pandemia de sub control. "Am avut din nou noroc. Nu sunt pozitiv. O sa ne incerce in continuare, la un moment dat o sa ni se termine si norocul. Din punctul meu de vedere…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a sustinut miercuri ca Guvernul a scapat pandemia de sub control, dupa ce s-a depasit "pragul psihologic" de 2.000 de cazuri de COVID-19."Este clar ca in acest moment Guvernul a scapat pandemia de sub control. Astazi s-a depasit pragul psihologic…