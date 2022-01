Pandemia, o lecție pe care nu reușim să o învățăm Așa cum am mai scris și in alte randuri, aceasta pandemie a luat omenirea prin surprindere și a obligat-o la reacții rapide. Pentru noi, situația a fost mai grava pentru ca reacția autoritații a fost confuza, șovaielnica, mult intarziata fața de alte țari. Pandemia a fost și mai este o radiografie a funcționarii noastre, de la nivelul persoanei, pana la nivelul statului, și ne-a aratat și ne arata inca slabiciunile, lipsa de pregatire și lipsa de incredere a oamenilor in instituțiile statului. In pandemie, sistemul medical a fost plin de eroi. Dar acest lucru nu arata decat dedicarea medicilor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

