Pandemia o ia de la zero? Cazurile de coronavirus au explodat în una dintre cele mai afectate țări din lume Noile cazuri se datoreaza aparitiei unui focar de contaminare la un depozit de la periferia Seulului, informeaza AFP, citata de agerpres. Coreea de Sud, care a fost o vreme a doua cea mai afectata tara din lume de boala COVID-19, a fost laudata si data drept model in lupta impotriva epidemiei. Autoritatile au anuntat ca alte 40 de cazuri de contaminare au fost inregistrate miercuri, ceea ce a majorat la 11.265 numarul de persoane infectate cu noul tip de coronavirus in Coreea de Sud. Se pare ca majoritatea cazurilor pozitive au fost inregistrate in aglomeratia urbana Seul, cu o densitate a populatiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

