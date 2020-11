COMUNICAT DE PRESA Centrul Interregional de Advocacy și Diplomația din Chișinau, Republica Moldova, a continuat sa deruleze numeroase proiecte in diverse domenii chiar și in contextul pandemiei. Mare parte dintre acestea s-au focusat pe dezvoltarea de parteneriate intre instituții publice centrale și locale din Republica Moldova, pe de o parte, și organisme similare din Romania și unele țari europene, pe de alta parte. Centrul Interregional de Advocacy și Diplomație considera ca este extrem de important ca Republica Moldova sa transmita in plan extern un semnal pozitiv, in sensul ca viața socio-economica…