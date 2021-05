Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Ioana Mihaila spune ca i-ar placea sa aiba o data exacta pentru cand se va termina pandemia, insa totul depinde de foarte mulți factori, intre care și de campania de vaccinare.Mihaila a fost intrebata, astazi, la Prima TV, cat de aproape este Romania de finalul pandemiei și a spus…

- Soția șefului statului, Carmen Iohannis, a trimis sambata seara un mesaj cu ocazia sarbatorilor Pascale. Spre deosebire de majoritatea personalitaților publice care au trimis urari de Paște, Carmen Iohannis nu a facut un indemn la vaccinare. „Cristos a inviat! Invierea Domnului sa va lumineze…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ii indeamna pe romani sa se vaccineze. Mesajul a venit inainte de sarbatorile pascale. Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!' „In noaptea de Inviere restricțiile o sa fie ridicate astfel…

- In urmatoarele doua sau trei luni nu vor mai fi romani care sa iși doreasca sa se vaccineze și va incepe o noua lupta: aceea de a-i convinge pe cei care sunt victime ale dezinformarii ca trebuie sa se vaccineze, spune, sambata, Dan Barna. El crede ca pandemia se va termina in cel mult un an.…

- Poliția Locala din București a evaluat pagubele in urma protestului desfașurat in noaptea de luni spre marți. Valoarea daunelor ajunge pana la 32.000 de euro. „In urma protestelor desfașurate in cursul serii au fost inregistrate urmatoarele pagube materiale: geamurile sparte la patru stații STB, in…

- Legendarul fotbalist Pele, in varsta de 80 de ani, a fost vaccinat, marti, impotriva virsului Sars-Cov-2, informeaza AFP, potrivit news.ro Cu acest prilej, el si-a indemnat compatriotii sa respecte in continuare regulile puse in aplicare din cauza pandemiei de coronavirus. “Astazi este o zi de neuitat,…

- O lucrare de reabilitare a stației de epurare din Sinaia, aparținand Hidro Prahova, s-a transformat intr-un dezastru ecologic. Peretele exterior al bazinului decantor s-a prabușit, iar apele uzate neepurate au ajuns in raul Prahova. Intr-o reacție pa pagina sa oficiala de pe o rețea de socializare,…

- Experții in sanatate explica foarte clar ca sfarșitul pandemiei ține strict de rata de vaccinare. In aceste condiții, Bloomberg anunța ca viața va reveni la normal peste 7 ani, in cazul in care se menține ritmul actual de imunizare. Atat va dura pana cand 75% din populația lumii va fi vaccinata. De…