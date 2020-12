Ratingul de țara al Romaniei ramane neschimbat, in pofida crizei economice pe care o traversam. Confirmarea a venit de la agenția Standard & Poor’s (S&P) care l-a catalogat vineri la „BBB minus /A-3″ pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a mentinut perspectiva negativa. Intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara se arata ca S&P se asteapta ca economia Romaniei sa se contracteze cu 5,2% in 2020 si deficitul bugetar sa se adanceasca la 9,2% din PIB. Anul viitor agentia prognoseaza la o crestere a PIB-ului Romaniei de 4%. Totusi, S&P anticipeaza ca economia…