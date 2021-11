Pandemia nu-i mai sperie pe români. Minivacanța de 1 Decembrie începe cu aglomerație pe DN1 Minivacanța de 1 Decembrie incepe cu aglomerație pe drumurile naționale. Astfel, pe DN1, circulatia se desfasoara cu dificultate sambata dimineata, intre Breaza si Comarnic, pe sensul de mers spre Brasov. Politistii le recomanda soferilor mai multe rute alternative. “La aceasta ora, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Ploiesti – Brasov, intre localitatile […] The post Pandemia nu-i mai sperie pe romani. Minivacanța de 1 Decembrie incepe cu aglomerație pe DN1 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia se desfasoara cu dificultate sambata dimineata, pe DN1, intre Breaza si Comarnic, pe sensul de mers spre Brasov, politistii recomandand soferilor mai multe rute alternative pentru a evita aglomeratia, informeaza News.ro . „La aceasta ora (09.30), se inregistreaza valori ridicate de trafic…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate sambata dimineata, pe DN1, intre Breaza si Comarnic, pe sensul de mers spre Brasov, politistii recomandand soferilor mai multe rute alternative pentru a evita aglomeratia, anunța news.ro. ”La aceasta ora (09:30), se inregistreaza valori ridicate de trafic…

- Pandemia a fost gestionata prost. Este rezultatul unui sondaj realizat de catre OK Medical, care arata ca 75% din populație considera ca au murit oameni din cauza neglijenței și incompetenței autoritaților. Mai mult de jumatate din persoanele intervievate, ca eșantion reprezentativ in perioada 8-15…

- Un contrabandist a reușit sa scape de polițiștii de frontiera din Suceava, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, plina cu țigari, intr-un parau. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii de frontiera au incercat sa-l opreasca, marți seara, pe șoferul unui autoturism de teren, care se deplasa dinspre frontiera…

- Trei adulti si un copil in varsta de un an au fost raniti, sambata, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona localitatii Nistoresti de pe Valea Prahovei. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a petrecut pe DN 1 pe sensul Brașov catre Ploiești, la kilometrul 114+650…

- Patru romani au fost arestați in Belgia in urma unei intervenții ca in filme. Polițiștii belgieni aveau informații ca intr-o casa din Kleine-Brogel, Belgia, locuita de romani, se afla ostatici. Polițiștii au intervenit cu un vehicul blindat și s-au tras focuri de arma. “Erau puternic inarmați, toți…

- Sofia, copila care a murit zilele trecute la Iași dupa ce a fost lasata nesupravegheata in cada plina cu apa de catre mama ei, a trait un chin inimaginabil alaturi de cea care i-a dat viața. Polițiștii au descoperit in telefonul mamei o filmare in care fetița era introdusa in mașina de spalat aflata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica dupa-amiaza se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Brasov - Ploiesti - Bucuresti. Astfel, la Comarnic, pe sensul catre Brasov, se circula in coloana intre km 104+500 de metri - 106, iar pe sensul catre…