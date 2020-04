'Pandemia nu e un război, ci un test al umanităţii noastre', apreciază preşedintele Germaniei Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a estimat sambata ca pandemia de COVID-19 nu este un razboi, ci ea constituie un ''test al umanitatii noastre'', transmit AFP si dpa. ''Nu, aceasta pandemie nu este un razboi. Natiunile nu se opun altor natiuni si soldatii altor soldati. Este un test al umanitatii noastre'', a dat asigurari Frank-Walter Steinmeier intr-un rar discurs televizat. ''Aceasta criza scoate la iveala binele si raul din oameni. Sa le aratam altora ceea ce este bun in noi. Si, va rog, aratati asta si in Europa. Noi, germanii, nu suntem doar chemati sa dam dovada… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

