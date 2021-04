Ceea ce s-a intamplat pe piața imobiliara dupa declanșarea pandemiei de COVID-19 nu a reprezentat decat o accelerare a unor fenomene care deja se manifestau in economie și in aceasta industrie, in mod particular. Schimbarea modului de lucru al angajaților și, implicit a nevoilor acestora, incepuse deja inainte de pandemie, și este o tema care era pe masa multor manageri din companii. In același timp, aparuse deja preocuparea actorilor implicați in domeniul imobiliar consultanți – arhitecți, agenți, ingineri – constructori, dezvoltatori, chiriași, banci finanțatoare și investitori pentru construcții…