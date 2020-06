Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERE… Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negresti si-a cucerit, incet, incet, un loc binemeritat in ierarhia invatamantului preuniversitar din judetul Vaslui. Asta, datorita rezultatelor scolare, care, in ultimii ani, i-au facut mandri atat pe profesori cat si pe elevi. Calitatea dascalilor si…

- Pandemia de coronavirus, restricțiile de circulație și distanțarea sociala au afectat puternic multe magazine și localuri de pe tot globul. Și mai complicat a fost pentru cele care au trebuit sa respecte doua seturi distincte de masuri. Este cazul magazinelor, dar și al cetațenilor dintr-un oraș „secționat”…

- Pandemia de coronavirus a ucis 96 de oameni in ultimele 24 de ore in Rusia, a anuntat miercuri celula rusa de criza, relateaza Reuters, citata de news.ro . Potrivit ultimelor date, bilantul oficial al epidemiei a crescut astfel la 2.212 de morti si 242.271 de contaminari de la inceputul epidemiei in…

- Pandemia de coronavirus care a afectat intreaga lume și a suspendat competițiile sportive da peste cap planurile pe care Gigi Becali le avea la FCSB. Patronul echipei roș-albastre a anunțat ca pentru moment nu are de gand sa mai arunce cu banii și sa faca transferuri, preferand sa mizeze pe jucatorii…

- E 3 noaptea, ianuarie și undeva pe la 28 de grade in oraș. E ingrozitor de aglomerat, cred ca am cel puțin 10.000 de oameni intr-un cerc de 100 de metri in jurul meu și se claxoneaza de parca toți au innebunit. Am ieșit de la un restaurant de pe marginea drumului. Restaurant e o denumire ilara pentru…

- Una dintre cele mai respectate discipline sportive din judetul Constanta, luptele, se afla in acest moment in pauza totala, din cauza pandemiei de coronavirus. Sectia de lupte a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanta este condusa de maestrul Ioan Giuglea, cel care, la finalul anului…

- Rand pe rand, competițiile sportive din intreaga lume au intrat in carantina. Pandemia de coronavirus, care s-a intins pe toate continentele, a oprit in doar doua saptamani orice spectacol sportiv. Daca la

- Varsta medie a persoanelor decedate in Italia si testate pozitiv la noul coronavirus era de 75,9 ani, barbatii reprezentand 70% din numarul total al decedatilor, a comunicat miercuri Institutul superior de sanatate (ISS), in cea mai recenta statistica, transmite AFP.Pe un esantion de 2.003…