Pandemia NU a dispărut! Care sunt actualele SIMPTOME ale variantei Omicron Deși Guvernul a decis relaxarea restricțiilor, acest lucru nu inseamna ca virusul a plecat dintre noi. Numarul infectarilor inca este unul destul de mare. In acest sens, profesorul Adrian Streinu-Cercel a vorbit despre simptomele variantei Omicron, astfel incat populația sa se poata testa la timp daca se confrunta cu ele. ”La nivelul studenților care s-au infectat cu aceasta tulpina Omicron s-au plans de dureri in gat, ca si cum ar face o angina sau o faringita, acesta fiind principalul motiv pentru care s-au dus la doctor. Majoritatea formelor care sunt date de aceste infecții cu SARS-CoV-2 sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Octavia Geamanu traiește fiecare clipa și a renunțat sa iși mai faca planuri. Prezentatoarea de la Antena 1 a vorbit intr-un interviu pentru OK! Magazine despre atmosfera din familia ei, dar și ce ar face daca ar fi nevoita sa renunțe la „Observator”. Pandemia a adus multe schimbari in viața oamenilor,…

- Astfel, potrivit raportului epidemiologic saptamanal, numarul de cazuri noi la nivel mondial a scazut cu 19% prin comparatie cu numarul raportat in cursul saptamanii precedente, in timp ce numarul de noi decese ansociate COVID-19 a ramas similar cu cel din saptamana anterioara, relateaza Agerpres.In…

- Facturile la energie vor fi mai mari decat erau obisnuiti oamenii deoarece aceasta este evolutia pietei si nu pentru ca furnizorii vor sa ii fure, a afirmat, joi, Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), intr-o conferinta de specialitate, relateaza…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca Romania a ajuns in vaful valului 5 al pandemiei de coronavirus, iar saptamana urmatoare vom avea confirmarea. „Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. Saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. Opinia mea e ca marți, zi care masoara situația…

- Doar putin peste un sfert dintre romani considera ca pandemia de COVID a aparut in mod natural asa cum s-a intamplat si cu alte pandemii din istoria omenirii, conform unui sondaj INSCOP realizat in ianuarie, informeaza Agerpres . Majoritatea romanilor, 65,7%, sunt de parere ca pandemia de COVID 19 a…

- Dupa ce și in Romania au aparut cazuri confirmate de infecție cu Omicron, nu sunt puțini cei care urmaresc anunțurile venite de la medici, dar și de la autoritați, cu privire la aceasta varianta a virusului SARS-CoV-2. In tot acest context, Voichița Lazureanu, medic infecționist la spitalul „Victor…

- Persoanele nevaccinate din Italia risca de 25,6 de ori mai mult sa fie internate la terapia intensiva (ATI), decat persoanele care au primit cele trei doze de vaccin anti-COVID-19, a informat sambata Institutul National de Sanatate (ISS), intr-un moment in care tara adopta masuri urgente pentru a…

- Deși Guvernul a relaxat masurilor in perioada sarbatorilor de iarna, tot mai mulți medici spun ca valul 5 deja bate la ușa, iar efectele ar putea fi devastatoare. Epidemiologul Octavian Jurma are un scenariu sumbru. Acesta susține ca valul 5 de COVID-19 in Romania, dominat de varianta Omicron , va debuta…