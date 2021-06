Stiri pe aceeasi tema

- Piata de investitii din Romania a incheiat primul trimestru din 2021 cu tranzactii de 85 de milioane de euro, iar volumul s-a redus cu 42% fata de primele trei luni ale anului pre-pandemic, urmand tendinte similare cu cele din regiunea Europei Centrale si de Est (CEE), potrivit raportului Colliers…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in Romania, cu 4,1% ca serie bruta in primele trei luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, releva datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). Sursa:…

- Alphabet a anunțat astazi caștigurile din primul trimestru din 2021, cu venituri de 55,3 miliarde de dolari. Aceste cifre variaza din ianuarie pana in martie și reflecta o revenire tot mai mare la normal in unele industrii. Veniturile au crescut cu 34% fața de 41,2 miliarde USD in primul trimestru al…

- “Mediapost Hit Mail, companie ce ofera servicii de marketing relational inca din 1997, anunta extinderea suprafetei depozitului din localitatea Dragomiresti si deschiderea unui nou spatiu logistic in Bulgaria. Ambele platforme logistice totalizeaza aproape 14.000 mp si pot stoca impreuna 11.500 de paleti”,…

- Prețurile terenurilor au explodat, anul trecut, și au crescut cu 19%, in special dupa starea de urgența. Lockdown-ul și situația din pandemie au influențat interesul pentru construcția de case. Cumparatorii cautau terenuri pentru a-și construi case, care ofera confort mai mare și acces imediat catre…

- India se confrunta cu un al doilea val sever al pandemiei Covid-19, cu un numar de 93.249 de noi cazuri de infectare raportate duminica, un nou record pentru ultimele cinci luni, transmite DPA: Din cauza ingrijorarilor cu privire la suprasolicitarea sistemului medical, premierul Narendra Modi…

- Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei. Performanta vine pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID. Testarile coronavirus au inregistrat una dintre cele…

- O noua tranșa de vaccin AstraZeneca – 432.000 doze – va ajunge vineri in Romania, a anunțat Comitetul de coordonare a vaccinarii. Pana in prezent, in țara noastra au fost recepționate 888.400 de doze produse de compania AstraZeneca, potrivit HotNews. Noile doze de vaccin vor sosi la la Institutul „Cantacuzino”…