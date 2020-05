Stiri pe aceeasi tema

- PSD critica in termeni duri raportul prezentat de premierul Ludovic Orban, spunand ca deviza celor sase luni de guvernare pare a fi, conform datelor din presa, „pandemia apara hotia”, iar raportul este mai amplu chiar si decat programul de guvernare.

- „Suntem in viata! Cata vreme suntem in viata avem inca cel putin o sansa” - spune profesorul Aurel Codoban, filosof si eseist, unul dintre cei mai reputati teoreticieni romani ai iubirii, intr-un interviu acordat pentru „Adevarul” despre viata in timpul si dupa pandemiea de COVID-19.

- Este opinia ministrului japonez de Externe Japonia a dat semnalul de alarma asupra impactului izbucnirii Covid-19 asupra economiei globale, spunand ca aceasta ar putea duce la cea mai grava criza de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. „Impactul asupra economiei internaționale, precum și…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat ca virusul care face ravagii acum nu va disparea și ca va trebui sa ajungem sa conviețuim cu Covid-19.„Daca vezi ca intr-o o țara care a relaxat masurile, numarul cazurilor incepe sa creasca, poate fi un avertisment și pentru tine.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la Galati, in contextul pandemiei de coronavirus, ca o eventuala relaxare a masurilor impuse ar putea aparea dupa 15-20 mai sau 1 iunie, informeaza AGERPRES . Demnitarul a precizat ca relaxarea masurilor privind combaterea coronavirusului se va face…

- Ziarul Unirea 7 aprilie: Ziua Mondiala a Sanatatii 2020 se sarbatorește intr-un moment critic, in timp ce țarile combat pandemia de COVID-19 La 7 aprilie, in fiecare an, este marcata Ziua mondiala a sanatatii, ce are ca scop evidentierea unei teme de sanatate specifica unui domeniu ... 7 aprilie: Ziua…

- Pandemia de COVID-19 ''ameninta intreaga omenire'', a declarat miercuri secretarul general al ONU. Antonio Guterres a lansat un ''Plan de raspuns umanitar global'', care se va intinde pana in decembrie, insotit de un apel la donatii in valoare de doua miliarde de dolari, relateaza

