Pandemia moare. Europa, isterizată inutil în fața Covid-ului chinezesc Istericalele statelor UE in fața creșterii numarului de cazuri de Covid in China și insinuarea ca acolo ar putea circula o alta varianta sunt mai mult decat penibile. Și mai jenant este anunțul Uniunii Europene prin care ofera vaccinuri gratuite Chinei, pentru a stopa creșterea numarului de infectari, in condițiile in care țara asiatica și-a […] The post Pandemia moare. Europa, isterizata inutil in fața Covid-ului chinezesc first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

„Ne confruntam cu primul val endemic de Sars-CoV-2 in aceasta iarna; in aprecierea mea, pandemia s-a incheiat", a declarat seful departamentului de virusologie de la Spitalul Universitar Charite din Berlin, intr-un comentariu pentru cotidianul german Tagesspiegel .Dupa aceasta iarna, imunitatea in randul…

