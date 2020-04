Pandemia le-a venit de hac! Timothee Chalamet si Lily-Rose Depp s-au despartit!

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane din Suceava sunt cercetate de procurori, dupa ce au parasit zona de carantina instituita asupra municipiului si localitatilor limitrofe si au mers la Aeroportul din Cluj-Napoca pentru a se îmbarca într-o cursa charter spre Germania pentru a lucra în agricultura.…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 25.000 de persoane in lume, potrivit unui bilant intocmit, pe baza unor date oficiale, vineri dupa-amiaza, de catre AFP. In total, 25.066 de decese au fost inregistrate - majoritatea in Europa (17.314). Italia - cu 8.165 de morti - este cea mai…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Ineu a inregistrat astazi un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii infractiunii de „zadarnicirea combaterii bolilor”, prevazuta si pedepsita de art.352 al. 1 din Codul penal. Un cetatean roman care a venit din Franta in data de 23.03.2020 si care trebuia…

- Peste 1,8 miliarde de persoane erau marti in izolare sau in carantina in intreaga lume din cauza noului coronavirus, a carui raspandire se accelereaza si seamana haos pe toate continentele. Pandemia de coronavirus „se accelereaza", dar traiectoria sa poate fi modificata, a apreciat luni Organizatia…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la Palatrul Cotroceni, ca propagarea de stiri false, in contextul epidemiei de coronavirus, poate duce la "isterie, anxietate și comportamente iraționale". "Daca auziți un zvon, nu il raspandiți mai departe și descurajați-i pe ceilalți sa o faca! ", a spus…

- Un nou caz de coronavirus a fost confirmat, in urma cu putin timp. Este vorba despre o femeie de 45 de ani, aflata in carantina la Arad.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, femeia este din Cluj si venise din Italia, fiind cazul cu numarul 49 de infectare cu COVID 19 din Romania. Este asimptomatica…

- Cateva zeci de romani intorși marți seara din Italia au fost opriți la granița Romaniei. Unii au fost duși in carantina la o pensiune de la marginea Aradului. Oamenii se plang ca nu le spune nimeni ce se intampla și ca nici macar nu li s-a luat temperatura. Un cuplu intors din regiunea Valle d' Aosta…

- Un numar de 21 de cetateni romani care au intrat marti in Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, ca pasageri intr-un autocar ce a venit din Italia prin Grecia, au intrat in carantina pentru o perioada de 14 zile pe raza municipiului Giurgiu. "Un numar de 21 de cetateni romani care s-au…