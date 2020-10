Stiri pe aceeasi tema

- Trupa de grunge/alternative metal din Baia Mare, Riot Monk a lansat astazi primul album din cariera, „Aer”, printr-o campanie de crowdfunding. „Suntem gata, dupa doi ani de munca, sa va aratam primul nostru album full length și avem nevoie de sprijinul vostru! Albumul se intituleaza «Aer» și conține…

- Trupa timișoreana Allover figureaza cu doua melodii pe compilația sonora Young Revolution, un material sonor editat de Sibiu Guitar Meeting, „un produs cultural de colecție, ce reunește piese originale ale unor trupe de tineri din toata țara, care astfel lasa in urma o moștenire muzicala unica”, dupa…

- O noua carte oficiala despre Beatles, prima dupa Antologia din anul 2000, care va cuprinde peste o suta de conversatii cu legendarii muzicieni britanici si o multime de imagini, va fi lansata pe piata in august 2021, relateaza joi EFE.Potrivit presei britanice, "The Beatles: Get Back" va dezvalui…

- Trupa timișoreana Monokrom a lansat albumul de debut „Sirene de Ambulanța“, un material discografic ce cuprinde 9 piese, care poate fi ascultat aici. „Albumul reflecta mai multe fațete ale formației, precum și toate schimbarile petrecute in jurul nostru in ultimii patru ani. Am crescut cu albumul asta,…

- In Piața Cetații din Alba Iulia are loc vineri, 28 august, incepand cu ora 19:00, spectacolul coregrafic „Feriae Augusti” semnat de Octavia Oprea, coregraf al Centrului de Cultura „Augustin Bena” și interpretat de Trupa „Antheia Imperialis”. Potrivit organizatorilor, pentru a evita aglomerația accesul…

- Queen si Adam Lambert vor lansa, pe 2 octombrie, albumul „Live Around the World”, compilatie care cuprinde piese interpretate in concerte alese de bateristul Roger Taylor, chitaristul Brian May si solistul Adam Lambert, potrivit news.ro.Citește și: CAB il LOVEȘTE in plin pe Liviu Dragnea - Incarcerea…

- Noul videoclip al formației timișorene Allover il are ca invitat special pe Petre Ionuțescu, iar piesa She’s got the Move anunța și albumul de debut al trupei, care va fi disponibil incepand de maine, online. „A ieșit și ultimul clip de promovare al albumului ce iese vineri și totodata prima piesa cu…