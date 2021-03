Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a hotarat astazi intrarea Bucureștiului in scenariul roșu. Astfel, restaurantele și cafenelele se vor inchide la interior, teatrele și salile de spectacole se vor inchide și ele, iar elevii vor continua școala in online, cu excepție celor din ciclul primar…

- Ministerul Educației și Ministerul Sanatații au facut modificari la ordinul comun ce reglementeaza modul in care se desfașoara cursurile in școli, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, vineri, la solicitarea ministrului Sorin Cimpeanu, ca elevii care au de susținut examene naționale…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu dupa ce rata de infectare a crescut de 3 la mia de locuitori. Ce inseamna acest lucru pentru elevi și pre-școlari? In București, rata de infectare a ajuns la 3,05, o creștere de 0,26% fața de ziua precedenta. In scenariul roșu, la școala merg numai elevii din clasele…

- Bucureștiul a intrat, vineri, in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. In acest scenariu creșele și gradinițele raman deschise și merg la școala doar elevii din clasele I-IV, potrivit ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații. Insa o decizie…

- Klaus Iohannis a anunțat ca școala va incepe pe 8 februarie, iar majoritatea cursurilor se vor ține fizic, in școli . Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o ședința de lucru la care participa premierul Florin Cițu, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, Șeful…

- Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti se vor redeschide la 30% din capacitate, incepand de luni, ora 0,00, urmare a unei decizii adoptate de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Astfel, s-a dispus reluarea activitatii…

- Luni intra in vigoare cateva masuri de relaxare a restrictiilor in capitala În Bucuresti se redeschid, de luni, restaurantele, barurile, cinematografele, teatrele si salile de jocuri, la o capacitate de 30%, între orele 6:00 si 21:00. Decizia a fost luata vineri, în…

- Pandemia a lovit in plin societatea și i-a scos la suprafața slabiciunile. Printre cele mai afectate domenii este școala. In acest an, sistemul de educație a orbecait in cautarea unor soluții și reguli pe care nu prea le-a gasit, iar specialiștii au ajuns la concluzia ca efectele vor fi uriașe. Anul…