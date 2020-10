Stiri pe aceeasi tema

- Vacantele de Revelion in strainatate vor fi mai ieftine, in medie, cu 25% in acest an, din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit unui turoperator prezent pe piata romaneasca. Turistii pot beneficia din partea turoperatorilor mari de pachete care pot fi rezervate cu avans zero si cu rambursarea integrala…

- Pandemia de Covid-19 a facut ca vacanțele de Revelion in strainatate sa se ieftineasca in acest an cu 25% in medie. Pentru ca turiștii amana cat pot de mult decizia de a pleca in vacanța, rezervarile pentru Revelion s-au decalat, potrivit Mediafax.Pandemia i-a determinat pe turoperatorii mari…

- Un sondaj realizat in 19 tari arata ca tara de unde a plecat noul coronavirus, China, a gestionat cel mai bine pandemia, iar Germania se afla pe primul loc in randul tarilor europene care s-au descurcat onorabil, transmite Euronews.

- Peste 422 de cazuri COVID-19 la pacienti internati pentru tulburari psihice, intr-o singura luna. Cei mai vulnerabili pacienti au fost expusi virusului chiar de institutia care-i are in grija. Chiar si-asa, domeniul sanatatii mintale lipseste cu desavarsire din discursurile si planurile autoritatilor.…

- De la carantina pana la mobilizarea armatei - sunt armele cu care Europa lupta cu cel de-al doilea val de coronavirus. Britanicii sunt in fata unei noi carantine nationale. Alerta de Covid-19 a fost ridicata la nivelul 4 din ... The post Europa, la un pas de o noua carantina. Ce masuri se iau in țarile…

- Fondatorul Microsoft Bill Gates, foarte implicat in lupta impotriva pandemiei covid-19 prin intermediul Fundatiei Bill si Melinda Gates, are incredere in aparitia ”la inceputul anului viitor” a unui vaccin impotriva noului coronavirus, insa se teme ca tarile in curs de dzvoltare nu vor putea beneficia…

- Autoritațile din intreaga lume au luat masuri sau se pregatesc pentru acestea, in așteptarea unui al doilea val al pandemiei de coronavirus. Daca, de exemplu, Israelul a decis sa reimpuna carantina la nivel național, in Anglia, de luni, a intrat in vigoare o restrictie stricta privind adunarile la care…

- Peste 46% dintre participantii la studiu sunt de parere ca si in urmatorul an vor munci de acasa, iar 33% dintre cei chestionati spun ca intentioneaza sa nu-si tirmita copiii la scoala sau gradinita. Aproape 21% dintre respondenti se pozitioneaza la polul opus din acest punct de vedere.6%…