- BM: Romanii din strainatate au trimis in țara 7,2 mld. dolari, a treia cea mai mare suma din Europa si Asia Centrala. “Pandemia va afecta masiv capacitatea de a trimite bani acasa” Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 miliarde…

- Pandemia de coronavirus a dus nu doar la pierderea de vieți omenești, ci și la pierderea locurilor de munca, inchiderea unor afaceri sau intrarea in insolvența a unor companii. Totuși, in vreme ce pandemia de coronavirus si masurile au dat peste cap economiile lumii, pietele financiare si averile personale,…

- Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume cu active in valoare de 930 de miliarde de dolari, a pierdut in acest an 124 miliarde de dolari din cauza prabusirii pietelor bursiere, transmite joi Reuters.Pietele internationale s-au prabusit in ultima luna in conditiile in care epidemia…

- Pandemia de coronavirus a pus in alerta marii finanțatori ai lumii. Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondiala (BM) au decis sa sprijine financiar țarile afectate. Romania respecta condițiile...

- Banca Mondiala a anuntat marti ca suplimenteaza cu 2 miliarde de dolari, la 14 miliarde de dolari, fondurile puse la dispozisie statelor membre pentru reactia la pandemia de coronavirus, transmite Reuters potrivit news.ro.Institutia financiara anuntase pe 3 martie alocarea de 12 miliarde de…

- Averea combinatAƒ a celor mai bogaAi 500 de oameni din A®ntreaga lume a scAƒzut cu 444 miliarde de dolari A®n ultima sAƒptAƒmA¢nAƒ, pe mAƒsurAƒ ce epidemia de coronavirus a continuat sAƒ se extindAƒ generA¢nd o panicAƒ ce a afectat pieAele bursiere din A®ntreaga...

- Potrivit Bloomberg Billionaires Index, primii trei cei mai bogati oameni ai planetei, Jeff Bezos, Bill Gates si Bernard Arnault, au suferit cele mai mari pierderi, averea lor combinata scazand cu aproape 30 de miliarde de dolari. Pe locul patru in topul pierderilor este Elon Musk, a carui avere s-a…

- Practic, conditia ca Elion Musk sa devina in cateva saptamani cel mai bogat om de pe planeta este ca actiunile companiei sale de mașini electrice sa ramana stabile și Tesla sa reuseasca sa-și mențina capitalizarea medie pe piata la peste 100.000 de milioane de dolari. Acțiunile Tesla au crescut…