- Jumatate din toate sarcinile de lucru vor fi gestionate de masini automate pana in 2025, arata un raport al Forumului Economic Mondial, care prognozeaza ca aceste schimbari sunt accelerate de pandemie și ca vor agrava inegalitatea.

- Oamenii de afaceri din Romania, investitori, manageri și angajați cu funcții de raspundere din majoritatea domeniilor economice, privesc cu precauție la perspectivele economiei, in contextul accentuarii problemelor financiare determinate de pandemia COVID. 67% dintre managerii chestionați intr-un barometru…

- Pandemia de coronavirus continua sa afecteze turismul din intreaga lume, insa batranul continent pare sa fie intr-o situatie fara precedent. O tara din Europa ne-a interzis zborurile cu avionul catre orasele ei superbe. Romania este pe lista neagra. Romania a primit interdictie de zbor deasupra Poloniei…

- Pandemia de coronavirus a provocat moartea a peste 176.000 de americani, iar in scurt timp va incepe si sezonul gripei, care ucide anual zeci de mii de oameni in Statele Unite. In acest context, oficialii de sanatate publica sustin ca e mai important ca oricand ca oamenii sa se vaccineze, se arata intr-o…

- ”Concept de amenajare oraș pentru pietoni in zona cartierului Grigorescu” a fost tema celei de-a patra dezbateri publice online organizata in luna iulie de catre Primaria Cluj-Napoca, prin Centrul de Inovare și Imaginație Civica (CIIC). Aceasta dezbatere a avut loc marți, 28 iulie 2020 și a incheiat…

- Ieri, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca pandemia de coronavirus prezinta ocazia de a reinventa zonele urbane, informeaza DPA, preluata de Agerpres. „Orasele duc intreaga povara a crizei, multe dintre ele cu sisteme sanitare sub presiune, cu servicii de apa si canalizare inadecvate…

- Municipiul Galati a fost selectat in cadrul programului „100 Inteligent Cities Challenge” (ICC), un program al Comisiei Europene care faciliteaza schimbul de bune practici intre orase din Uniunea Europeana, pentru o dezvoltare ecologica si durabila, utilizand tehnologii avansate.