- Oameni de afaceri importanti se tem ca pandemia de coronavirus va lasa drept "mostenire" o recesiune globala prelungita și șomaj in masa, informeaza Yahoo News.Forumul Economic Mondial a publicat un raport care examineaza riscurile pe termen mediu și lung pe care le prezinta pandemia de COVID-19. Raportul…

- Pandemia de Coronavirus lovește puternic in economie, marii producatori incepand deja sa evalueze „pagubele”. Comelf Bistrița reclama un șoc negativ de 285.000 de euro doar in luna martie a acestui an. In primele 3 luni ale acestui an, Comelf Bistrița a realizat o cifra de afaceri de 34,54 milioane…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 279.185 de persoane in lume de la aparitia in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit duminica, la ora 11.00 GMT, de AFP, care citeaza surse oficiale, anunța news.ro.Mai mult de 4.035.470 de persoane infectate au fost oficial diagnosticate…

- Pandemia declansata de noul coronavirus - care pare sa se atenueze in vestul Europei, dar sa se accentueze in estul continentului - nu trebuie sa duca la recrudescenta altor maladii infectioase din cauza unei lipse de acces la vaccinare, a avertizat joi filiala Organizatiei Mondiale

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a denuntat duminica "dependenta morbida" a Uniunii Europene fata de China si de India in materie de produse medicale, scoasa la iveala de criza coronavirusului, transmite AFP. "Aceasta criza a dezvaluit dependenta noastra morbida de China si…

- Deja se vorbeste astazi despre modele de succes in lupta cu noul tip de coronavirus. Modelul coreean, modelul singaporez si modelul german sunt doar cateva dintre ele. La jumatatea lunii martie, modelul chinezesc tinea capul de afis al presei internationale.

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 80.142 de persoane in intreaga lume de la declansarea sa in decembrie, in China, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale marti la 19:00 GMT, relateaza AFP.Peste 1.397.180 de cazuri de infectie au fost oficial diagnosticate in 192 de…