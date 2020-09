Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va sustine, miercuri, la Bruxelles, primul sau discurs privind starea Uniunii. Acesta va fi urmat de o dezbatere, in plen, cu membrii Parlamentului European, anunta Comisia Europeana. Ursula von der Leyen va vorbi despre activitatea Comisiei pentru…

- De asemenea, se preconizeaza ca economia va reveni la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte, iar modul in care va evolua situatia in materie de sanatate publica se va dovedi crucial. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind…

- Presedinta Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, le-a cerut joi membrilor echipei sale sa respecte cu scrupulozitate regulile sanitare, dupa demisia comisarului pentru comert, irlandezul Phil Hogan, constrans sa plece pentru ca a incalcat masurile anticoronavirus, potrivit AFP. …

- Comisia va sprijini 23 de noi proiecte de cercetare cu 128 de milioane EUR ca raspuns la pandemia de coronavirus in curs. Finanțarea pusa la dispoziție in cadrul programului de cercetare și inovare al UE Orizont 2020 face parte din angajamentul asumat de Comisie de a consacra 1,4 miliarde EUR inițiativei…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a sprijinit joi in Parlamentul European acordul privind bugetul multianual al Uniunii Europene si planul de relansare economica convenit de liderii celor 27 de tari membre, transmite AFP. Ulterior, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Dupa cinci zile de discuții aprinse, liderii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind bugetul multianual al blocului comunitar si Fondul de relansare economica, dupa pandemia de coronavirus. „Buna dimineata tuturor! Avem un acord. Am reusit! Europa este puternica, Europa este…

- Marti dimineata, Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter: „Acord!”. Sefii de state si de guverne ale tarilor membre Uniunii Europene au cazut de acord marti dimineata asupra planului prin care sunt imprumutati 750 de miliarde de euro ca raspuns la pandemia care a ucis…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si cancelarul german, Angela Merkel, au pus joi presiune pe partenerii lor europeni pentru a ajunge rapid la un acord asupra planului de relansare al Uniunii Europene, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Exista o imensa presiune a timpului, dar aceasta…