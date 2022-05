Pandemia, doar în capul OMS. Doar 915 decese la nivel mondial Organizația Mondiala a Sanatații refuza in continuare sa declare sfarșitul pandemiei, deși ultimele raportari au aratat doar 915 decese la nivel mondial. Chiar și numarul de cazuri a scazut semnificativ, de la 3,6 milioane la sfarșitul lui ianuarie, la 320.000 la inceputul lui mai. Motivele menținerii unei stari de urgența la nivel planetar țin, in […] The post Pandemia, doar in capul OMS. Doar 915 decese la nivel mondial first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a decis sa mențina COVID-19 la nivel de panemie tocmai pentru ca ii este mult mai ușor sa poata controla și sa poata evalua la nivel internațional evoluția pandemiei, a explicat Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, joi, la Știrile B1 TV. Pe de alta parte,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a observat ca noua varianta a coronavirusului, detectata in trei tari europene, care combina tulpinile Delta si Omicron si a fost denumita „Deltacron”, are „un nivel redus de circulatie”.OMS nu respinge insa posibilitatea ca aceasta impresie initiala sa fie legata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a observat ca noua varianta a coronavirusului, detectata in trei tari europene - Franta, Tarile de Jos si Danemarca -, care combina tulpinile Delta si Omicron si a fost denumita "Deltacron", are "un nivel redus de circulatie, relateaza EFE. Fii la curent…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ca este ingrijorata de faptul ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia Covid-19 și ca incearca sa faca mai mult pentru a limita raspandirea bolilor infecțioase. Cazurile din regiune sunt in scadere fața de saptamana anterioara, dar exista un…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se arata ingrijorata de faptul ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia COVID-19 și ca incearca sa faca mai multe pentru a limita raspandirea bolilor infecțioase, potrivit CNN, transmite Mediafax. Cazurile din regiune au scazut fața de saptamana precedenta,…

- Pandemia de COVID-19 a lasat in urma peste 6 milioane de decese in intreaga lume, intr-un moment in care se intra in al treilea an de criza sanitara, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins din SUA, relateaza Agerpres.Aceste cifre tragice coincid cu ridicarea restrictiilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat o scadere importanta a numarului de noi cazuri de COVID-19 la nivel global in ultima saptamana. Numarul de cazuri noi la nivel mondial a scazut cu 19% prin comparatie cu numarul raportat in cursul saptamanii precedente, in timp ce numarul de noi decese…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat o scadere importanta a numarului de noi cazuri de COVID-19 la nivel global in ultima saptamana, a anuntat marti organizatia, relateaza DPA. Numarul de cazuri noi la nivel mondial a scazut cu 19% prin comparatie cu numarul raportat in cursul saptamanii…