Pandemia de COVID 19 și „Marea Resetare” de la Davos Pandemia de coronavirus a schimbat radical in acest an agenda intregului mapamond și o va schimba cu siguranța și in urmatorii ani. Certitudinea ca viitorul va fi cu totul altul decat pana acum este tema summitul economic de anul viitor de la Davos. Intr-o conferinta on-line din luna iunie 2020 dedicata organizarii viitorului Forum Economic Mondial (FEM) din ianuarie 2021, aflati sub presiunea pandemiei COVID19, participantii au convenit ca tema centrala care va marca cel de al 51-lea meeting al FEM de la Davos sa fie „Marea Resetare” („The Great Reset”). Organizata intr-o configuratie unica,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expertul ONU, Calin Georgescu, invitat de Horia Alexandrescu, la Canal 33, a dezvaluit mecanismele secrete ale Forumului Economic Mondial de la DAVOS, locul in care miliardarii lumii pregatesc MAREA RESETARE a LUMII. Cunoscutul diplomat a indemnat telespectatorii sa caute pe site-ul de la DAVOS planul…

- Intr-o declaratie comuna, liderii G20 incurajeaza cu fermitate creditorii privati sa ia parte la initiativa in conditii comparabile si au declarat ca sunt atenti la problemele speciale cu care se confrunta statele insulare africane si cele mici. Initiativa G20 de relaxare a serviciului datoriilor publice,…

- Forumul Economic Mondial (WEF) tocmai a publicat (octombrie 2020) așa-numita Carte Alba, intitulata „ Resetarea viitorului agendei de munca - intr-o lume post-Covid ”. Acest document de 31 de pagini arata ca un plan despre cum sa „executați” - deoarece o execuție (sau implementare) ar fi - „Covid-19…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Alegerile din America n-au fost intre Trump și Biden. Ele au reprezentat doar ocazia potrivita pentru o confruntare la camp deschis intre doua opțiuni cardinale pentru viitorul omenirii. Pe de o parte, este vorba despre ideile „marii resetari” care se ticluiesc de cațiva ani…

- Nu doar in tara noastra, ci pretutindeni in lume, pandemia de COVID-19 a cauzat o scadere drastica a bugetelor dedicate publicitatii. La ora actuala, in Europa de exemplu, antreprenorii investesc cu aproximativ 9% mai putin in promovare decat o faceau in aceeasi perioada a anului trecut, in China cu…

- Triplul campion olimpic japonez Kohei Uchimura a fost testat pozitiv la COVID-19 cu zece zile inaintea unui concurs international de gimnastica artistica programat ca test pentru Tokyo inaintea Jocurilor Olimpice care vor fi gazduite de capitala nipona anul viitor, au anuntat organizatorii, joi,…

- Pandemia de coronavirus face ravagii la nivel global. Pana acum, peste un milion de persoane au murit dupa ce au fost infectate cu COVID-19, informeaza The Guardian.Aproape jumatate din aceste decese au avut loc in Statele Unite ale Americii, Brazilia si India. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres,…

- "Ajunge! Ati provocat suficiente probleme in lume", a tunat la finalul sedintei Zhang Jun, sub priviriea nepasatoare a secretarului general al ONU Antonio Guterres. "Inainte sa-i aratati cu degetul pe altii, care este cauza celor sapte milioane de cazuri si peste 200.000 de morti in Statele Unite?",…