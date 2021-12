Directorul științific al Pfizer, Mikael Dolsten, a declarat vineri ca potrivit estimarilor companiei farmaceutice, unele țari vor continua sa se confrunte cu pandemia de coronavirus pe parcursul urmatorilor doi ani, in timp ce altele vor trece la o faza endemica in care numarul infectarilor va fi ținut sub control, relateaza Reuters . Pana in 2024, boala ar trebui sa fie endemica pe tot globul, estimeaza reprezentanții Pfizer. „Cand și cum se va intampla acest lucru depinde de evoluția bolii, de cat de eficient vor fi folsite vaccinurile și tratamentele și de distribuția echitabila in zonele in…